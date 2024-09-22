Страшное похолодание придет в Кузбасс на следующей неделе

Сiбдепо: похолодание до минус 10 градусов придет в Кузбасс на следующей неделе

В Кузбассе закончилась пора теплой погоды. В ближайшие дни в регионе начнутся сильные дожди и похолодание, сообщает Сiбдепо со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр.

Холодный фронт движется на Кузбасс с севера. Научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что дожди будут идти с 23 сентября. Еще через два дня температура воздуха опустится до минус 10 градусов. Будут заморозки.

Также в Кузбассе начнет дуть ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Днем будет не теплее 10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что на территории западной части России тоже могут начаться заморозки. Температура воздуха опустится до минус 4 градусов.