Резко похолодает в Московском регионе уже ночью 23 сентября

Осень стремительно наступает. Заморозки уже появились в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и Карелии, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во многих районах России замечен холодный воздух. Погода стала почти безоблачной. День укоротился. На основе этого можно сделать вывод, что территория заморозков будет увеличена в ближайшее время.

Ночью с 22 на 23 сентября похолодание ожидается в нескольких частях России. Помимо Московского региона, заморозки придут также в Ленинградскую, Костромскую, Рязанскую, Псковскую, Кировскую, Нижегородскую, Смоленскую, Тульскую области. Помимо этого, низкая температура ожидается в трех республиках РФ — Карелии, Марий Эл и Башкортостане.

«Преобладающий фон температур — 0...-2 градусов, местами до -2...-4», — подчеркнул Леус.

Ранее сообщалось, что похолодание до +15 днем ждет жителей Московского региона в воскресенье. Ночью, согласно прогнозу гидрометцентра, температура снизится до 0 градусов.