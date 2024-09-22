Ночью 22 сентября температура воздуха опустится до нуля

Днем в воскресенье температура воздуха в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра России .

Ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха снизится до нуля-двух градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, без дождя. Ветер будет разных направлений, от двух до семи метров в секунду.

Ранее в лесах Московской области была установлена пожарная опасность. Со 22 сентября по 1 октября заезжать на их территорию на машине будет нельзя.