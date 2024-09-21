сегодня в 17:56

Комлесхоз продлил ограничения на посещение лесов и въезд в них автотранспорта до 1 октября

В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области V класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 22 сентября по 1 октября вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории всех земель лесного фонда Московской области. Ограничение распространяется на все участковые лесничества, все кварталы, все выделы, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На это время ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены: разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами.

На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС.

Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена последует уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Кроме того, граждане обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесных пожаров сообщать о них на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»;

принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов.

Контактные данные специализированной диспетчерской службы лесного хозяйства Московской области для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничений: тел. 8 (800-10) 0-94-00, +7 915 245-89-66, электронная почта:clh.rds@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.