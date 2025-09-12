Странно и неправильно: зачем школьникам ограничивать время на домашнее задание

Домашнее задание не должно растягиваться на четыре–пять часов и вся семья не должна делать уроки за ребенка, сообщила РИАМО клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов официально заявил о введении единых временных нормативов для выполнения домашних заданий всех классов. Согласно новым правилам, общее время на работу над уроками не должно превышать трех с половиной часов в день, при этом для каждого возраста установлены конкретные лимиты.

«Инициативу об ограничении объема домашних заданий можно рассматривать только как рекомендации. Главный вопрос остается прежним: если ребенок и его родители организованы, он делает уроки в положенное время — пришел из школы, отдохнул, пообедал, сел за занятия — проблем как правило нет. Другая ситуация, когда ребенок не успевает по программе, не понимает материал», — сказала Макарова.

Она добавила, что в таком случае нужно разбираться в причинах и подключать специалистов: репетитора, нейропсихолога и т. п.

«Домашнее задание не должно растягиваться на четыре–пять часов, и вся семья не должна делать уроки за ребенка. Учебная деятельность — это зона личной мотивации. Домашние задания должны соответствовать возрасту и возможностям. Абсурдны проекты в первом классе, которые ребенок априори не может выполнить без родителей и цифровых навыков», — отметила нейропсихолог.

По мнению Макаровой, важно задавать посильные задания без лишней креативности, чтобы ребенок мог выполнить самостоятельно, развивая в себе ответственность.

«В противном случае получаем недовольство родителей, которым после работы приходится садиться за уроки. Это странно и неправильно», — заключила специалист.

