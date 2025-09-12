Минпросвещения установило единые нормы времени на выполнение домашних заданий

Согласно новым правилам, общее время на работу над уроками не должно превышать трех с половиной часов в день, при этом для каждого возраста установлены конкретные лимиты. Для первоклассников максимальная продолжительность выполнения домашней работы составляет не более одного часа, для учащихся вторых и третьих классов — полутора часов, для четвертых и пятых классов — двух часов, для шестых-восьмых классов — двух с половиной часов, а для старшеклассников девятых-одиннадцатых классов — трех с половиной часов.

Кравцов подчеркнул, что эти нормы были разработаны совместно с Роспотребнадзором и учитывают возрастные особенности детей, обеспечивая сбалансированную учебную нагрузку. Министр также отметил, что домашние задания остаются неотъемлемой частью учебного процесса и применяются во всех странах мира, однако их объем должен быть разумным и не приводить к переутомлению учащихся.

Ранее в ведомстве уже рассматривали идею полной отмены домашних заданий, но пришли к выводу, что они необходимы для закрепления материала. Новые нормативы призваны помочь учителям и родителям в планировании ежедневной нагрузки школьников, особенно на фоне активной цифровизации образования, которая иногда провоцирует увеличение объема заданий.



