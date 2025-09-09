Минпросвещения введет лимиты на домашние задания в российских школах

Министерство просвещения решило не отменять домашние задания в школах, но планирует ввести их нормирование для разных классов и предметов. Такое решение направлено на снижение нагрузки учеников и улучшение баланса между учебой и свободным временем, сообщает RuNews24.ru .

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что отменять домашние задания в российских школах не планируется. По его словам, выполнение заданий дома помогает закрепить изученный материал и является важной частью образовательного процесса.

Педагог Наталия Савинкина отметила, что домашние задания развивают у детей самостоятельность и ответственность, а также позволяют выявить пробелы в знаниях. Однако, по ее мнению, чрезмерная нагрузка может негативно сказаться на психологическом состоянии школьников и атмосфере в семье.

В качестве решения министерство просвещения предложило ввести нормирование домашних заданий. Для разных классов и предметов будут установлены четкие лимиты по объему и количеству заданий. Савинкина подчеркнула, что такой подход поможет снизить стресс у учеников и даст им больше времени для отдыха и занятий вне школы, не снижая при этом качество образования.

Школы получат рекомендации по распределению домашних заданий с учетом возраста и сложности предметов. Учителя смогут корректировать задания в зависимости от уровня подготовки учеников, что позволит учитывать индивидуальные потребности каждого ребенка.

Введение нормирования рассматривается как первый шаг к созданию более сбалансированной и эффективной системы обучения для российских школьников.