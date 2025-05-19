Страх перед экзаменами: как превратить стресс в своего союзника

Психиатр Скавыш: стресс зависит не от экзамена, а от отношения к заданиям

Приближение выпускных экзаменов — это всегда волнительное время, когда даже самые спокойные подростки начинают ощущать давление обстоятельств. ОГЭ и ЕГЭ — действительно серьезные испытания, но важно помнить: уровень стресса зависит не столько от сложности заданий, сколько от нашего к ним отношения, рассказал РИАМО врач-психиатр детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш.

Современные исследования показывают, что 72% школьников испытывают сильное напряжение в этот период, причем треть из них сталкивается с проблемами концентрации, а почти треть — с бессонницей и хронической усталостью.

«Секрет успешной подготовки кроется в грамотном планировании. Вместо хаотичного штудирования учебников попробуйте создать четкий график, где будет место не только занятиям, но и отдыху. Наш мозг устроен так, что лучше запоминает информацию порциями, а не огромными объемами за раз», — отметил психиатр.

Он предложил попробовать метод «помидора» — 25 минут интенсивной работы, затем 5–10 минут перерыва. Это не только повысит продуктивность, но и снизит тревожность, ведь подросток будет точно знать, что успеет все повторить.

«Не менее важен эмоциональный настрой. Вместо того чтобы представлять худший сценарий, попробуйте технику „а что, если все получится?“ Визуализируйте свой успех, продумайте несколько запасных вариантов развития событий — это снимет ощущение тупика. И главное — не забывайте, что экзамены, какими бы важными они ни казались, всего лишь этап жизни, а не ее финал», — заключил Скавыш.

Основной период ЕГЭ в 2025 году начинается 23 мая с экзамена по истории, литературе и химии. Резервные даты сдачи ЕГЭ — 16-20 июня и 23 июня, дополнительные дни — 3-4 июля, когда выпускники смогут пересдать предметы для улучшения результатов.