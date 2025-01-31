Страх ошибок и неуверенность: названы основные причины языкового барьера

Преподаватель английского языка, автор собственной методики изучения Анна Котик объяснила, почему возникает языковой барьер и как его преодолеть.

По ее словам, чаще всего заговорить на иностранном языке мешают страх, неуверенность и завышенные ожидания.

«Многие люди боятся делать ошибки при разговоре на иностранном языке. Этот страх может быть настолько сильным, что приводит к полному отказу от общения», — отметила Котик в эфире радио Sputnik.

На самом же деле, ошибки — это часть обучения, и их делают все, даже носители языка. Если принять это и расслабится, будет проще начать говорить, посоветовала она.

Также изучающему язык не стоит завышать ожидания, чтобы не разочароваться. Кстати, эти моменты можно проработать с психологом.

Помимо правильного психологического настроя, важно понимать цель и исходя из нее выбирать метод обучения, отметила педагог.

Например, для получения международного сертификата нужно изучать грамматику, для работы референтом — деловую переписку, а для общения нужен комплексный подход. При этом важно начинать с разговорного, а потом учить правила, а не наоборот, или же параллельно грамматику и разговор, подчеркнула специалист.

А если язык вам нужен срочно — «еще вчера», то поможет только метод погружения, добавила Котик.