«Столовая № 1» на Рождественке закрыта на три месяца

Известная московская «Столовая № 1» временно прекратила работу на 90 суток по решению суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Причиной стало грубое нарушение санитарных норм, создающее, по данным Роспотребнадзора, «непосредственную угрозу здоровью и жизни людей». Поводом для проверки стали случаи острого гастроэнтерита среди гостей заведения.

Проверка выявила многочисленные нарушения санитарного законодательства. Мещанский суд, рассмотрев материалы дела, поддержал требование надзорного органа о приостановке деятельности.

Это уже не первый скандал с общепитом в центре столицы — в марте аналогичные претензии предъявлялись заведению «The Бык».