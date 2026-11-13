В Воскресенске провели второй этап школьного чемпионата «Что? Где? Когда?»

Девять школьных команд и команда сопровождающих приняли участие во втором этапе чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» 12 ноября в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первое место среди школьников разделили три команды: «Терабайты» из школы «Траектория успеха», «Топинамбур» из лицея №23 и «Вектор победы» из школы «Вектор». Каждая набрала по шесть баллов. Команда сопровождающих получила 12 баллов.

Третий этап чемпионата состоится 10 декабря в 16:00 в молодежном центре «Олимпиец».

Интеллектуальные соревнования дают школьникам возможность проявить себя и повышают мотивацию к учебе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность таких состязаний, связывая их с качеством образования и будущим региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.