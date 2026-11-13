В Воскресенске собрали около 4,5 тонны макулатуры на акции «ПроБумагу»

Администрация округа, молодежный центр «Олимпиец», волонтеры Подмосковья и «серебряные» волонтеры совместно с ECOGROUP | Воскресенск организовали 12 ноября сбор макулатуры в рамках акции «ПроБумагу».

К акции присоединились сотрудники администрации, работники образования и культуры, школьники, студенты и депутаты. Вместе они собрали около 4,5 тонны макулатуры. Собранную бумагу направляют на переработку для повторного использования — это помогает сохранять леса.

Власти региона поддерживают волонтерское движение и экологические инициативы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно называл экологию приоритетом для региона и подчеркивал важность формирования культуры бережного отношения к ресурсам.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.