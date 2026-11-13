Детская поликлиника Долгопрудного проводит онлайн-консультации

Детская поликлиника Долгопрудненской клинической больницы внедрила телемедицинские консультации в ежедневную работу. Они помогают решать вопросы, которые не требуют осмотра ребенка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Онлайн-консультации в детской поликлинике Долгопрудного дополняют очные приемы. По информации пресс-службы больницы, цифровые технологии уже используют в ежедневной работе, чтобы сделать взаимодействие врача и пациента проще и быстрее.

«С помощью онлайн-консультаций можно решить целый ряд вопросов, не требующих осмотра ребенка», — пояснил заведующий детской поликлиникой Андрей Макогоненко.

После очного приема, если ребенок выполняет назначения врача, дистанционно можно оценить динамику лечения и получить дополнительные рекомендации. Также телемедицина позволяет получить разъяснения по результатам анализов, продлить электронный рецепт на льготные лекарства или взять направление к узкопрофильному специалисту.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через чат-бот «Денис» в Максе, на портале госуслуг Московской области «Здоровье», в приложении «Добродел Телемедицина» или по телефону контакт-центра 122.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.