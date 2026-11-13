Библиотеки Коломны заняли третье место на Всероссийском конкурсе

Коломенская центральная библиотечная система стала призером Всероссийского конкурса «Библиотека — код единства» с парфюмерным проектом о Борисе Пильняке. Диплом вручили 10 ноября на ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений» занял третье место в номинации «Библиотечный эксперимент: практики без шаблонов».

Проект представляет собой краткий курс погружения в коломенский период жизни Бориса Пильняка. Выделенные в ходе работы ключевые эмоции и ароматы стали основой коллекции парфюмов «Пильняк и Коломна», разработанной аромахудожником.

«Борис Андреевич провел очень много лет в Коломне. Именно здесь впервые зазвучал его творческий голос. Здесь он написал роман «Голый год», который принес ему популярность», — отметила заведующая краеведческим отделом Коломенской центральной библиотечной системы Татьяна Старостина.

Глава городского округа Коломна Виктор Верещагин 13 ноября прокомментировал достижение библиотекарей.

«За этой наградой стоит большая работа. Наши библиотекари нашли способ говорить с молодежью о главном — о любви к своему городу — через историю Бориса Пильняка, без нравоучений и пафоса», — сказал Верещагин.

Организатор конкурса — Российская государственная библиотека. Инициатива реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.