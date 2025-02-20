Столичный суд оштрафовал Telegram на 80 тыс рублей

сегодня в 13:53

Мессенджер признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ. Согласно статье, Telegram обвинили в неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете.

Суд назначил мессенджеру штраф: Telegram должен будет выплатить за нарушение 80 тыс. рублей.

Сервис уже несколько раз штрафовали за различные правонарушения. Ранее мессенджер уже признавали виновным по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ.