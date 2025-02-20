Столичный суд оштрафовал Telegram на 80 тыс рублей
Фото - © Кузнецов Максим / Фотобанк Лори
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы назначил административное наказание Telegram Messenger Inc. за допущенное нарушение, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Мессенджер признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ. Согласно статье, Telegram обвинили в неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете.
Суд назначил мессенджеру штраф: Telegram должен будет выплатить за нарушение 80 тыс. рублей.
Сервис уже несколько раз штрафовали за различные правонарушения. Ранее мессенджер уже признавали виновным по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ.