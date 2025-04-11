Столичный суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа

сегодня в 08:28

Суд в столице оштрафовал журналиста, блогера и телеведущую Ксению Собчак за неоплату в срок другого выписанного ей административного штрафа, сообщает РИА Новости .

Сумма нового штрафа не уточняется.

Кроме того, в суде не рассказали, за что именно ранее журналистка получила штраф.

В марте суд обязал взыскать с компании Ксении Собчак и ее партнера по ресторанному бизнесу Антона Пинского 1 млн рублей. Штраф выписали за использование чужого товарного знака.