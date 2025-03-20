Собчак и Пинский заплатят 1 млн за использование чужого товарного знака

Суд обязал взыскать с компании журналистки Ксении Собчак и ее партнера по ресторанному бизнесу Антона Пинского 1 млн рублей за использование чужого товарного знака, сообщает « Деловой квартал ».

Предпринимательница Вера Абель, которая владеет товарным знаком VETER, подала иск к ООО «Манила». По данным «Контур Фокус», 85% компании принадлежит Пинскому, 15% — Собчак.

Как заявила предпринимательница, в 2023 году Собчак и Пинский открыли ресторан «Veter/Ветер» на Мытнинской набережной Санкт-Петербурга, использовав ее товарный знак.

Суд встал на сторону Абель. Она изначально просила 5 млн рублей, но суд постановил, что ООО «Манила» должно выплатить предпринимательнице компенсацию в размере 1 млн рублей.

С компании Собчак и Пинского взыскали госпошлину и штраф за каждый день просрочки исполнения решения. Кроме того, им предстоит сменить название своего ресторана.

VETER — журнал, который принадлежит Абель. Предпринимательница открыла под этим же товарным знаком проект в сфере общественного питания.

Ранее Собчак произвела фурор на Московской неделе моды. Она появилась там в образе кентавра.