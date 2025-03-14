Предстала в образе кентавра: Собчак произвела фурор на Московской неделе моды

В столичном «Манеже» стартовала четвертая Московская неделя моды, открывшаяся эффектным показом с участием телеведущей Ксении Собчак, которая предстала в образе кентавра, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эпатажная звезда появилась перед зрителями в необычном амплуа: в образе мифического кентавра.

Собчак вышла на подиум в платье фисташкового цвета в ретростиле от Vereja. Уникальный крой платья создавал оптическую иллюзию, превращая ее в кентавра — существо, сочетающее в себе черты человека и лошади.

Ксения призналась, что после предыдущего опыта, когда звезда воплотила образ принцессы Дианы, она была готова к любым стилистическим экспериментам. Собчак с юмором отметила, что на этот раз креативность дизайнера Vereja Игоря Андреева оказалась не столь шокирующей: ей всего лишь нужно было примерить на себя роль кентавра в платье.

Знаменитость также пошутила, что этот наряд идеально маскирует недостатки фигуры и станет отличным решением для тех, кто готовится к пляжному сезону.

Мнения зрителей относительно образа Собчак разделились. Одни были в восторге от ее оригинальности и дерзости, другие же сочли выбор наряда неудачным.