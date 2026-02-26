Столичный суд арестовал «князя Московского» из секты «Царская империя»

Его заключили под стражу до 24 апреля 2026 года. Мужчина обвиняется в создании, руководстве и пропаганде деяний некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Ранее в квартире во Владимирской области, где обнаружили пропавших сестер и их мать, которые вступили в секту «Царская империя», провели обыски. Там обнаружили 70 икон с изображением семьи Николая II, допросили загадочного мужчину по имени Варфоломей.

По его словам, Анна обратилась к нему с просьбой укрыть ее и дочерей от мужа, который заставлял их пользоваться документами и водил к психологу. Варфоломей встретил семью в Москве и увез в дом своей подруги Фатиньи во Владимирской области. Там девочки и записали видеообращение.

