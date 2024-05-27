Столичный психолог рассказала, как помочь подростку справляться со стрессом

«Составьте вместе с подростком список простых приятных дел и повесьте его на видное место в качестве шпаргалки. Теперь ваш ребенок знает, как в любое время можно улучшить настроение и обеспечить себя положительными эмоциями», — отметила Савкова.

Она подчеркнула, что человек лучше осознает и воспринимает действительность, когда он физически хорошо себя чувствует.

«Для поддержания хорошего самочувствия важно соблюдать режим сна, питания, научиться отдыхать и восстанавливать силы, делая это в удовольствие. Стресс влияет на общее состояние человека и способность распознавать действительность», — добавила психолог.

Савкова отметила, что стресс может притуплять чувствительность и заинтересованность в происходящем.

«Позитивный настрой и забота о физическом здоровье помогут подростку лучше справляться со стрессом и поддерживать хорошее самочувствие», — резюмировала она.