Стюардесса лишилась трех конечностей из-за заражения кишечной палочкой

Американская бортпроводница United Airlines Сара Дорман столкнулась с катастрофическими последствиями заражения кишечной палочкой. Инфекция, начавшаяся как обычное недомогание, привела к септическому шоку, почечной недостаточности и необходимости ампутации трёх конечностей, сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK) .

После госпитализации в медицинский центр Либертивилля (Иллинойс) 49-летнюю женщину ввели в искусственную кому. Врачи диагностировали молниеносное развитие инфекции, вызвавшее синдром диссеминированного свёртывания крови. На пике кризиса медики сообщили родным, что пациентке осталось жить не более 12 часов.

Для сохранения жизни Саре ампутировали обе ноги ниже колена и левую руку. После месяца борьбы её состояние стабилизировалось, но впереди — годы реабилитации и косметические операции.

Страховка покрывает лишь часть лечения. Семья запустила сбор средств на платформе GoFundMe, где уже удалось собрать около $150 тысяч из необходимых $300 тысяч. Коллеги из United Airlines организовали благотворительный аукцион с авиасувенирами.

Как отмечают инфекционисты, столь тяжёлое течение кишечной палочки (Escherichia coli) — редкий случай. Обычно бактерия вызывает лёгкие пищевые отравления, но при попадании в кровоток может привести к катастрофе. Врачи предполагают, что хроническая усталость от работы могла ослабить иммунитет Сары.

Сейчас женщина учится жить с протезами.

«Я благодарна за каждый день. Эта трагедия показала, как быстро может измениться жизнь», — сказал Сара.

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