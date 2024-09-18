Стилист раскрыла секреты создания красивого и гармоничного образа

Стилист Фалеева: дорогой образ можно создать без больших трат на брендовые вещи

Создать дорогой образ можно и без траты больших денег на брендовые вещи, главное — уметь подбирать гардероб, сообщила РИАМО основатель и дизайнер бренда LABBA.CLO, стилист, fashion-коуч Алина Фалеева.

«Внешний вид человека — это послание обществу о его внутреннем мире и положении в обществе», — сказала Фалеева.

Она подчеркнула, что важное значение в создании гармоничного образа имеют качество пошива и то, как одежда сидит на фигуре. Испортить впечатление и удешевить образ могут даже самые незначительные недочеты.

При выборе одежды важно обращать внимание на крой и лекала. Нужно смотреть на посадку в области шеи и плеч при выборе блузок, рубашек, жакетов и свитшотов. Рукав должен быть ниже запястья и без заломов, а вещь — свободной и не добавлять дискомфорт.

При выборе пальто или жакета следует обратить внимание на баланс изделия. Края снизу не должны провисать, загибаться или заворачиваться, они должны располагаться на одном уровне и параллельно полу. Борта и шлицы не должны расходиться и заходить друг на друга.

«Боковые швы брюк, юбок, шорт должны быть перпендикулярны полу, а нижний край, например, юбки — параллельно. Длина изделия должна быть одинаковой со всех сторон, а все защипы, складки, вытачки, стрелки должны быть симметричными» — отметила специалист.

По словам эксперта, вещь лучше оставить в магазине, если заметили любые «пузыри», натянутость, провисы ткани, складки, не предусмотренные фасоном.

Кроме того, немаловажную роль в выборе одежды играет качество ткани и фурнитуры. Испортить даже идеальный крой могут некачественные швы, дешевые или плохо пришитые пуговицы, неровные петли.

Фалеева добавила, что при этом бывают и редкие исключения. Случается, что и пошив хорош, и ткань отличная, но «костюмчик не сидит». В таких случаях может потребоваться консультация стилиста и индивидуальный пошив одежды.