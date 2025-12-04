Степашин не поддерживает полную блокировку WhatsApp*

Бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов страны Сергей Степашин считает, что альтернативой полной блокировке мессенджера WhatsApp* могут стать точечные ограничения, которые направлены только против экстремистских материалов, сообщает ТАСС .

Ранее Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp*, так как мессенджер применяют для организации и проведения террористических актов.

«Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе — будут лакуны, дыры и так далее. Давайте опять же посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать», — сказал Степашин.

По его словам, возможности для точечной блокировки материалов есть.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

