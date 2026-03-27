«Ставлю ноги в унитаз, деньги сыпятся на раз»: россияне проводят странный ритуал

В соцсетях завирусился «денежный ритуал», где надо ставить ноги в унитаз

По Сети разлетелось видео, на котором запечатлен процесс притягивания денег. Для того, чтобы обзавестись средствами, надо поставить ноги в унитаз, прочитать «заклинание» и нажать на кнопку слива.

Чтобы ритуал сработал, нужно приговаривать: «Когда я ставлю ноги в унитаз, мне деньги сыпятся на раз. Я дерну раз, я дерну два, и деньги есть у меня всегда».

Ритуал, не позволяющий деньгам «утечь» из дома, по словам его автора, надо проводить в пятницу. Кричать «заклинание» нужно весело и с прибабахом.

По окончании ритуала следует растереть ноги чем-нибудь согревающим и надеть разные носки, «чтобы не было тоски», советует автор.

Некоторые пользователи с иронией восприняли такой видеосовет. Они добавили, что туалетный ритуал отлично дополняет мантру «Меняю отходы на доходы».

«Вы в итоге попали в министерство магии?» — написала одна из комментаторш в шутку.

Другие же рассматривают происходящее всерьез и отмечают, что подобные практики работают, в том числе благодаря самовнушению.

