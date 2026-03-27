«Ставлю ноги в унитаз, деньги сыпятся на раз»: россияне проводят странный ритуал
По Сети разлетелось видео, на котором запечатлен процесс притягивания денег. Для того, чтобы обзавестись средствами, надо поставить ноги в унитаз, прочитать «заклинание» и нажать на кнопку слива.
Чтобы ритуал сработал, нужно приговаривать: «Когда я ставлю ноги в унитаз, мне деньги сыпятся на раз. Я дерну раз, я дерну два, и деньги есть у меня всегда».
Ритуал, не позволяющий деньгам «утечь» из дома, по словам его автора, надо проводить в пятницу. Кричать «заклинание» нужно весело и с прибабахом.
По окончании ритуала следует растереть ноги чем-нибудь согревающим и надеть разные носки, «чтобы не было тоски», советует автор.
Некоторые пользователи с иронией восприняли такой видеосовет. Они добавили, что туалетный ритуал отлично дополняет мантру «Меняю отходы на доходы».
«Вы в итоге попали в министерство магии?» — написала одна из комментаторш в шутку.
Другие же рассматривают происходящее всерьез и отмечают, что подобные практики работают, в том числе благодаря самовнушению.
