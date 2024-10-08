Стас Барецкий предложил неожиданную работу, где пригодятся квадроберы

Стас Барецкий, известный шоумен и актер, заявил, что квадроберы должны быть отправлены в зоопарки и цирки вместо животных, чтобы «сидели в клетках и приносили хоть какую-то пользу обществу». Это заявление было сделано в контексте обсуждения законопроекта, разрабатываемого комитетом Госдумы по защите семьи, о запрете выгула квадроберов и уличных игр с ними, сообщает Инфо24 .

«Всех животных в цирке нужно заменить квадроберами на 100 процентов, серьезно, потому что животные — они все-таки твари божьи. А квадроберы — они разумные люди. И раз они выбрали такой путь, их можно заменить вполне себе. Потому что животных реально жалко. А этих не жалко», — заявил Барецкий.

Шоумен также подчеркнул, что знаком со многими квадроберами, которые, по его словам, являются взрослыми мужчинами, привлеченными к этому занятию. Барецкий предположил, что их интерес к квадробике может быть связан с некими психологическими травмами из детства.

Ранее актер признавался, что был первым квадробером в России. Он рассказал, что даже пытался «надевать костюм бегемота», но тот ему не понравился из-за слишком габаритной головы.