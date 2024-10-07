«Поросенок Стасик»: звезда российского шоубиза оказался первым квадробером в РФ

Шансонье, шоумен и актер Стас Барецкий утверждает, что он был первым квадробером в России. Он признался, что даже пытался «надевать костюм бегемота», но тот ему не понравился из-за слишком габаритной головы, сообщает Инфо24 .

По словам Барецкого, костюм свиньи ему нравился всегда.

«Если честно, я был свиньей — поросенок Стасик, у меня была такая фишка», — рассказал шансонье.

Барецкий добавил, что он еще был «зайчиком». По словам шоумена, в Сети даже можно найти видео, где он нажимает на «специальные пультики» в костюме этого животного, а у него поднимаются уши.

Ранее общественники из организации «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать квадроберов экстремистским движением и запретить. В Госдуме заявляли, что уже готовят закон о фактическом запрете этой субкультуры в РФ.