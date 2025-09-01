Стартует конкурс рисунков с призами «Школа будущего» для учащихся Подмосковья

«Друзья, с 1 сентября! Время новых знаний, друзей и… самых смелых фантазий! Как депутат Госдумы, я уверен, что лучшие идеи будущего рождаются у детей. Поэтому запускаем конкурс рисунков «Школа будущего» для ребят из Большого Серпухова, Ступино, Чехова, Бронниц и Раменского!» — сообщил Коган на своем официальном Telegram-канале.

Депутат очень хочет узнать, какой себе представляют школу будущего подмосковные дети.

«Что представляют себе наши ребята, думая об идеальной школе? Может, это парк с роботами вместо школьного двора? А может, уютное пространство, где каждый найдет занятие по душе? Я очень хочу узнать ваши идеи и фантазии», — написал Коган.

Для участия в конкурсе нужно:

Нарисовать свой проект школы будущего;

Сделать четкое фото рисунка;

Отправить фото рисунка на почту: konkurskogan@yandex.ru до 14 сентября.

В письме обязательно нужно указать свое имя, возраст, школу и телефон для связи;

В теме письма обязательно написать: «Конкурс рисунков — Школа будущего».

Победители конкурса получат сертификаты на различные активности, причем они будут особенными для каждого муниципалитета, а призеры — колонку «Алиса».

Итоги будут подведены 30 сентября 2025 года.

«Ваши работы помогут нам понять, какую школу хотите вы — те, для кого она и строится! Ждем ваши самые креативные и яркие работы! Вперед, к будущему!» — написал депутат.

