Стартует конкурс рисунков с призами «Школа будущего» для учащихся Подмосковья
Депутат Госдумы РФ Александр Коган объявил старт конкурса рисунков с призами «Школа будущего» для учащихся Подмосковья, сообщает пресс-служба депутата.
«Друзья, с 1 сентября! Время новых знаний, друзей и… самых смелых фантазий! Как депутат Госдумы, я уверен, что лучшие идеи будущего рождаются у детей. Поэтому запускаем конкурс рисунков «Школа будущего» для ребят из Большого Серпухова, Ступино, Чехова, Бронниц и Раменского!» — сообщил Коган на своем официальном Telegram-канале.
Депутат очень хочет узнать, какой себе представляют школу будущего подмосковные дети.
«Что представляют себе наши ребята, думая об идеальной школе? Может, это парк с роботами вместо школьного двора? А может, уютное пространство, где каждый найдет занятие по душе? Я очень хочу узнать ваши идеи и фантазии», — написал Коган.
Для участия в конкурсе нужно:
- Нарисовать свой проект школы будущего;
- Сделать четкое фото рисунка;
- Отправить фото рисунка на почту: konkurskogan@yandex.ru до 14 сентября.
- В письме обязательно нужно указать свое имя, возраст, школу и телефон для связи;
- В теме письма обязательно написать: «Конкурс рисунков — Школа будущего».
Победители конкурса получат сертификаты на различные активности, причем они будут особенными для каждого муниципалитета, а призеры — колонку «Алиса».
Итоги будут подведены 30 сентября 2025 года.
«Ваши работы помогут нам понять, какую школу хотите вы — те, для кого она и строится! Ждем ваши самые креативные и яркие работы! Вперед, к будущему!» — написал депутат.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.