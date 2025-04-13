Стартовал отбор учащихся школ и колледжей в арктическую экспедицию

В российской столице начали отбирать учащихся школ и колледжей для участия в Большой арктической экспедиции. Ее организуют в конце июля-начале августа 2025 года, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Экспедиция будет длиться примерно две недели. Для участия в ней отберут 14 человек из числа школьников 9-11 классов, а также учеников колледжей.

В рамках экспедиции отобранные люди поедут на мыс Челюскин, который считается крайней северной точкой Евразии. Там предстоит благоустроить мемориальное кладбище пилотов, а также зимовщиков. Кроме того, участникам нужно будет заняться научным волонтерством.

Речь идет об изучении арктических лишайников, мхов. Также участники поездки смогут ознакомиться с растениями и животными, которые обитают в море Лаптевых. В экспедицию возьмут учеников, которые смогли пройти отбор.

В рамках первого испытания, Арктического диктанта, кандидатам нужно будет дать правильные ответы на 30 вопросов, связанных с Крайним Севером. На следующем этапе нужно поучаствовать в игре «Герои Арктики».

После этого кандидатам нужно будет показать собственные туристские, а также экспедиционные навыки.

В конце проведут учебно-тренировочные сборы. Их организуют на Большой Валдайской тропе, длина маршрута которого составляет примерно 59 км.

Большую арктическую экспедицию в 2025 году организовывают в пятый раз. Ее посвятили в честь 80-летия победы в Великой Отечественной.