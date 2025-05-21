«Стархит»: Муцениеце согласилась отдать сына Тимофея бывшему мужу

В Москве прошло очередное заседание по определению места жительства сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофея. Актриса, предварительно, согласилась с решением ребенка жить у отца, сообщает «СтарХит».

С августа Тимофей находится в доме у Прилучного. Муцениеце не была согласна с этим, потому бывшие супруги выясняли отношения и договаривались о месте жительства сына через суд.

Актриса настаивала на том, чтобы мальчик появился на заседании и дал показания «без давления». Муцениеце считает, что Прилучный давит на ребенка и настраивает его против нее.

На прошлом заседании суда специалист, который провел судебно-педагогическую экспертизу, сообщил, что Тимофей сам решил жить с отцом. По итогам нового процесса, который прошел 21 мая, адвокат Прилучного вышла к журналистам и заявила, что Муцениеце готова оставить сына жить у актера.

«Она, как я полагаю, не возражает против проживания ребенка с отцом», — сказала адвокат Оксана Даниелова.

При этом защитница Прилучного отметила, что Муцениеце ограничила общение дочери Мии с отцом. Но девочка остается на связи с братом. Отмечается, что даже если Тимофей официально останется жить у актера, то Прилучный все равно будет выплачивать Муцениеце алименты.

Следующее заседание по делу Муцениеце и Прилучного состоится 20 июня.

Ранее Прилучный выиграл суд по алиментам у Муцениеце, которая добилась увеличения выплат в 10 раз, из-за чего возник долг в 1,5 млн рублей.