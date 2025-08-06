Стало известно, зачем нужен ГОСТ на школьную форму

Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут заявил, что введение ГОСТа на школьную форму позволит стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением, сообщает ТАСС .

«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. (Она-ред.) снимает психологические границы между детьми (из семей-ред.) с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям», — сказал Реут.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что не планируют вводить единую школьную форму. Так, учебные заведения могут самостоятельно устанавливать, как должны выглядеть их воспитанники.

Кроме того, ряд представителей модного сообщества критиковали единый стандарт российской школьной формы, называя его «очень старомодным». По словам известного стилиста Владислава Лисовеца, «костюм похож на депутатский, крой — неактуальный, женский силуэт — из бабушкиного шифоньера».