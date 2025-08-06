«Вайб очень старый»: Лисовец высказал свое мнение о новой школьной форме

Стилист Лисовец о новой школьной форме: это очень старомодно

Модельер и стилист Владислав Лисовец прокомментировал новый стандарт школьной формы, представленный Минпросвещения России. По его мнению, новая форма выглядит «старомодно» и не соответствует духу времени, сообщает Life.ru .

«Если оценивать по первому взгляду, то это очень старомодно. Ощущение, что одежда из 50-х. Вайб очень старый. Костюм похож на депутатский, крой — неактуальный, женский силуэт — из бабушкиного шифоньера», — отметил Лисовец.

По мнению стилиста, концепция школьной формы безусловно актуальна, однако ее воплощение требует кардинального пересмотра. Лисовец высказался за изменения фасона и цветовой гаммы, чтобы придать образу более современный вид.

Это «устаревшая база», не соответствующая требованиям XXI века — есть, над чем работать, заключил модельер.