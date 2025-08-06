Власти высказались о введении единой школьной формы, раскритикованной стилистами

Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. В ведомстве заявили, что учебные заведения могут самостоятельно устанавливать, как должны выглядеть их воспитанники, сообщает РИА Новости .

«Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ „Об образовании в РФ“, могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», — сказали в министерстве.

Ранее Минпросвещения представило новый ГОСТ школьной формы, который призван снять «психологические границы» между детьми из семей с разным уровнем достатка. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая отмечала, что стандарт относится не к фасону одежды, а к качеству ткани, потому что плохая форма может навредить здоровью учеников.

Некоторые представители модного сообщества критиковали единый стандарт российской школьной формы, называя его «очень старомодным». По словам стилиста Владислава Лисовеца, «костюм похож на депутатский, крой — неактуальный, женский силуэт — из бабушкиного шифоньера».