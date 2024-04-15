Стало известно, зачем главе столичной компании понадобился дрон «Баба-яга»

Владелец московской компании, в офисе которой был обнаружен дрон ВСУ «Баба-яга», хотел изучить его, чтобы создать аналог. Беспилотник был отправлен ему из зоны проведения спецоперации, сообщает Baza .

Правоохранители пришли с обыском в компанию «Ард Сатком сервис», которой руководит Николай, сразу же после того, как он получил посылку. Дрон доставила логистическая компания. Силовики изъяли «Ягу».

Сам бизнесмен пояснил, что в «Бабе-яге» его интересовало техническое оснащение, конкретно — система связи. По словам мужчины, в беспилотнике стоит антенна Starlink с модулем, который способен запутать спутники и дать ложную геопозицию. Компания Николая собиралась разработать подобный БПЛА.

Чтобы создать хороший аналог, надо было разобрать и изучить «Бабу-ягу». Поэтому Николай начал искать того, кто продаст ему этот дрон. Сначала он мониторил группы, где сидят специалисты по РЭБ и связи. А затем поинтересовался у двух бывших сотрудников компании, которые сейчас на СВО, нет ли у них этого БПЛА.

Один из них согласился прислать разоруженный беспилотник.