Baza: дрон «Баба-яга» нашли в офисе одной из московских фирм Происшествия Сегодня 09:28 Фото - © Telegram-канал BAZA

Во время оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили беспилотник «Баба-яга» в офисе одной из компаний в столице. Такие дроны обычно используют ВСУ, сообщает Baza.

Его нашли в офисе фирмы на Партизанской улице. Предварительно, дрон принадлежал 30-летнему директору компании «Ард Сатком сервис», которая занимается поставками телекоммуникационного оборудования. Летательный аппарат был изъят. Специалисты спецслужб выясняют, зачем руководителю фирмы потребовался данный беспилотник. Дрон «Баба-яга» часто используют бойцы ВСУ, чтобы проводить атаки на позиции ВС РФ.