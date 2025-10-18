Стало известно, за сколько лет можно построить тоннель между Россией и США

Ученый Разбегин: тоннель между Россией и США можно возвести за 5-10 лет

Тоннель, который соединит российский Чукотский автономный округ и американскую Аляску, могут возвести за 5-10 лет. На проект понадобится примерно 8 млрд долларов, сообщает SHOT .

Ученый в сфере строительной механики Виктор Разбегин поделился, что на протяжении более 10 лет пытается продвинуть проект. То, что тоннель между Россией и США можно построить, стало известно большое количество лет назад.

Возвести подводный инфраструктурный объект, длина которого составит меньше 100 км, возможно даже на фоне сурового климата, считает Разбегин.

Работы предстоят непростые. Однако по сложности они будут примерно такими же, что и при возведении тоннелей под Ла-Маншем или в Китае. Для этого имеются благоприятные инженерно-геологические условия.

Тоннель и инфраструктуру можно будет построить за 8 лет. Современные технологии позволят сделать это и быстрее. К тому же, возведение магистрали будет выгодно с экономической точки зрения.

Подводный тоннель между РФ и США позволит как соединить эти страны, так и открыть пути для Канады, Азии, северной части США. Объем грузоперевозок может перешагнуть за 100-120 млн тонн.

Продолжительность доставки товаров снизится практически в 2 раза. Сейчас на перевозки нужны недели и месяцы. В случае появления подводного тоннеля срок сократится до 3-7 дней. Построить объект можно за 7-8 млрд долларов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что идея о создании тоннеля между РФ и США получила практическое развитие. Проект начали обсуждать.

