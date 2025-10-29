Стало известно, введут ли в РФ ограничения для устройств Apple из-за аферистов

Вероятность того, что в России введут ограничения в работе устройств корпорации Apple на iOS, крайне мала, сообщил РИАМО председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Ранее РИА Новости опубликовало статистику, согласно которой более 30% атак телефонных мошенников пришлось на пользователей устройств американской корпорации Apple. В тоже время обладатели гаджетов на базе операционной системы Android не так сильно страдают от внимания злоумышленников.

При этом мошенничество через мессенджеры и привязка к виду смартфона — совершенно разные вещи, отметил эксперт.

«Telegram и WhatsApp* удобны для злоумышленников как инструмент совершения преступлений, так как есть анонимность. Apple, как и Android, в данном случае выступает как жертва. Не думаю, что в связи с этим кто-то будет накладывать какие-либо ограничения», — сказал Клименко.

Он допустил, что мошенники могут выбирать обладателей устройств Apple в качестве жертв, предполагая, что они более финансово обеспеченные люди. Хотя ряд других брендов на операционной системе Android догоняет продукцию американской корпорации в цене.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

