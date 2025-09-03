Стало известно, сколько россиян делают заготовки на зиму из дачного урожая

Традиция делать домашние заготовки на зиму остается популярной у 70% населения России. Почти половина жителей страны (47%) консервируют продукты ежегодно, а каждый пятый (19%) занимается этим периодически, когда возникает желание. Соответствующий опрос провели аналитики сервиса «Авито», результаты которого есть в распоряжении РИАМО.

В опросе поучаствовали 10 тысяч россиян из разных регионов страны. Оказалось, что консервацией овощей и фруктов занимаются не только представители старшего поколения, но и молодежь. Среди молодых людей в возрасте 18-24 лет 41% также следуют этой традиции, опровергая мнение.

Большинство опрошенных выращивает овощи, фрукты и ягоды для заготовок на собственных дачах. Из собранного урожая готовит разные соленья, маринады, варенья и джемы. Те, кто предпочитает покупать ингредиенты в магазинах, тратят в среднем около 4000 рублей на сезонные заготовки.

О домашних заготовках

Согласно опросу, большинство россиян предпочитают делать большое количество домашних консерваций. Почти треть респондентов (28%) готовят от 21 до 40 банок заготовок, а 26% — от 11 до 20. Каждый пятый опрошенный (20%) консервирует более 40 банок. Гораздо меньше тех, кто ограничивается десятью (19%) или пятью (6%) банками. В среднем россияне закрывают около 25 банок за сезон.

Исследование также показало, что основным источником продуктов для консервации является собственный урожай — две трети опрошенных (66%) используют овощи, фрукты и ягоды со своих дачных участков. Некоторым (6%) удается выращивать продукты даже на балконе. 28% получают урожай от родственников и знакомых.

При этом 39% респондентов вынуждены приобретать продукты для заготовок. Покупатели предпочитают разные места для покупок овощей и фруктов: 26% посещают обычные магазины, 24% отправляются на рынки и ярмарки, 13% выбирают специализированные лавки. Современные технологии также находят применение — 11% заказывают продукты через интернет. Наименее популярный вариант (4%) — покупка у придорожных продавцов.

Сколько россияне тратят денег на закупку

Почти половина россиян (48%) выделяет до 3000 рублей на приготовление домашних консерваций. Каждый четвертый респондент расходует от 3000 до 5000 рублей, а 16% опрошенных вкладывают в заготовки от 5000 до 10000 рублей. Лишь 7% участников исследования тратят на консервацию еще больше.

Самыми популярными видами домашних заготовок оказались соленья и маринады — их готовят 67% опрошенных. На втором месте сладкие консервации: варенье, джемы и конфитюры, которые делают 49% респондентов. Замораживают ягоды, фрукты и овощи 46% участников опроса, а компоты и соки закатывают 44%.

Менее распространены соусы и овощная икра (27%), квашеные овощи (16%), а также сушка фруктов и ягод (9%). Некоторые участники опроса отметили, что используют фрукты и ягоды для приготовления домашних настоек.

Популярные продукты для домашних заготовок

Большинство людей предпочитают консервировать овощи. Огурцы, помидоры и перцы используют для заготовок 76% опрошенных. На втором месте по популярности оказались ягоды. Клубнику, малину и вишню заготавливает каждый второй (51%).

Реже в банки отправляются смородина, крыжовник и ежевика — их консервирует четверть респондентов. Такой же популярностью (24%) пользуются кабачки и баклажаны.

Зелень, включая укроп, петрушку и шпинат, заготавливает примерно каждый четвертый. Замыкают рейтинг фрукты яблоки и груши, а также грибы — их консервирует лишь 22% опрошенных.