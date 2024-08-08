Стало известно, сколько Харламов и Ковальчук потратили на пышную свадьбу

Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук 7 августа организовали пышную загородную свадьбу. Торжество обошлось им примерно в 5 млн рублей, сообщает kp.ru .

Знаменитости связали себя узами брака еще в начале июня, а медовый месяц пара провела в Сочи. В августе Харламов и Ковальчук решили отметить свадьбу с близкими и друзьями.

По словам журналистов, в качестве ведущего мероприятия выступил актер Сергей Бурунов, гонорар которого оценивается примерно в 5 млн рублей.

Кроме того, для молодоженов спел их друг Сосо Павлиашвили, который берет за выступление минимум 2 млн рублей, говорится в материале.

Уточняется, что торжество прошло на загородном участке в подмосковном поселке Agalarov Estate, которым владеет друг влюбленных.

«Шампанское лилось рекой, угощенья были на любой вкус — премиальный кейтеринг с учетом всех угощений и спиртного на 55 человек стартует от 2 млн рублей», — сказано в статье.

Журналисты отметили, что звезда Сomedy Club и артистка заплатили за охрану, фото и видеосъемку, наряды, торт и автомобили для гостей порядка 500 тыс. рублей.

За счет того, что на свадьбе Харламова и Ковальчук выступали их коллеги по творческому цеху, звезды смогли прилично сэкономить. Издание пришло к выводу, что артисты заплатили за мероприятие около 5 млн рублей.