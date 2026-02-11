Стало известно, сколько детей родилось в кузбасских колониях

В 2025 году в женских колониях Кузбасса родилось 26 детей, а в 2026-м — уже 6

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ ФСИН России по Кемеровской области, за минувший 2025 год в женских колониях региона на свет появилось 26 младенцев, а за первые полтора месяца 2026 года — уже шестеро, сообщает Сiбдепо .

На территории региона в настоящее время функционируют две женских исправительных колонии в Мариинске и Юрге, а также два учреждения смешанного типа в поселках Первый и Новоивановский-1. Именно в этих местах могут находиться осужденные женщины, ожидающие ребенка.

Что касается места проведения родов, в ведомстве пояснили, что этот процесс не организуется непосредственно в тюремных стенах. Всех беременных в положенный срок направляют в обычные родильные дома государственной системы здравоохранения, где им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь.

