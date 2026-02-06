Хотела побриться? Кемеровчанка пыталась вынести из магазина кассеты на 9 тыс руб

сегодня в 16:41

Кемеровчанка пыталась украсть из местного магазина 2 упаковки кассет для бритья

37-летняя жительница Кемерова пыталась вынести из магазина на Октябрьском проспекте принадлежности для бритья, сообщает Сiбдепо .

По информации, поступившей от пресс-службы Росгвардии Кузбасса, сработавшая «Тревога» привлекла внимание сотрудников охраны. Прибыв в торговый зал, они обнаружили подозрительную покупательницу.

Предметом кражи стали 2 упаковки бритвенных кассет, общая стоимость которых составляла около 9 тыс. рублей. Женщина попыталась вынести товар, спрятав его под одеждой, минуя кассу.

Однако ее замыслу помешали системы видеонаблюдения и внимательные сотрудники магазина, которые оперативно вызвали Росгвардию. Прибыв на место, правоохранители моментально пресекли кражу и передали подозреваемую полиции.

