Австралийские ученые назвали истинную причину вымирания древних кенгуру. В журнале Science появился материал, который опровергает информацию о том, что животные умерли из-за изменений климата, сообщает «Лента.ру» .

До этого считалось, что древние короткомордые кенгуру (стенурины), не смогли пережить изменений климата и не приспособились к новому рациону питания. Ученые провели анализ микростирания зубов и выяснили, что основной причиной их исчезновения могут быть контакты с людьми.

Ученые выяснили, что стенурины были универсальны в питании и могли легко приспособиться к любой пище. Именно эта особенность помогала им выживать в прошлых изменениях климата.

Команда специалистов сравнила 12 рационов вымерших видов с 17 современными видами. Представители всех видов ели травы и кустарники, в том числе они употребляли легкодоступную пищу, которая встречалась и после изменения климата.

Ранее азиатские СМИ сообщили, что китайские ученые создали уникальные сверхточные атомные часы NIM-TF3, которые могут повлиять на ход будущих войн. Эти устройства, работающие на цезии, имеют высоту 1,5 м и размеры, сопоставимые с маленьким холодильником.