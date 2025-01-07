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Ученые из Китая создали сверхточные атомные часы, способные повлиять на ход войн

Азиатские СМИ сообщили, что китайские ученые создали уникальные сверхточные атомные часы NIM-TF3, которые могут повлиять на ход будущих войн, пишет URA.RU со ссылкой на South China Morning Post.

«Эти устройства, работающие на цезии, имеют высоту 1,5 метра и размеры, сопоставимые с маленьким холодильником», — говорится в публикации.

Разработку NIM-TF3 можно перевозить на военных грузовиках. Продолжительность транспортировки при экстремальных условиях не повлияет на точность прогноза часов.

В современных условиях ключевым элементом в ведении боевых действий является система высокой точности хронометража. Это позволяет синхронизировать работу радаров, которые расположены друг от друга на расстоянии в несколько тысяч километров.

Новая китайская разработка может работать автономно на протяжении длительного времени без специального обслуживания. Сверхточные атомные часы могут практически идеально синхронизировать работу радаров, и это дает значительное преимущество в области радиоэлектронной борьбы.