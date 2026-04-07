Стало известно, почему системы мотивации сотрудников не учитывают потребности сотрудников

Политический психолог Артур Вафин заявил, что универсальная система мотивации сотрудников на практике становится формальностью и не учитывает реальные потребности людей, сообщает RuNews24.ru .

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат психологических наук Артур Вафин отметил, что идея единой модели мотивации удобна для управления, но плохо отражает реальность. Сотрудники различаются по жизненному этапу, профессиональной идентичности и внутренним драйверам, поэтому одинаковые бонусы и проекты не вовлекают всех.

По словам эксперта, более эффективный подход — сегментированная мотивация. Одним важны стабильность и безопасность, другим — рост и признание, третьим — автономия и влияние. Внутри таких сегментов можно выстраивать разные предложения без излишней бюрократии.

«Здесь полезно опереться на идеи классика мотивации Абрахама Маслоу, его идею иерархии потребностей. Смотрите, для одних сотрудников на первый план выходят базовые вещи – стабильная зарплата, предсказуемость, понятные правила игры. Для других критично чувство принадлежности и качество команды. Третьи ориентированы на признание, статус, влияние. А есть те, кого в первую очередь драйверит самореализация – сложные задачи, свобода выбора, возможность создавать новое. Попытка мотивировать всех одинаково, например, только через деньги или только через интересные проекты, будет попадать лишь в часть аудитории», — пояснил политпсихолог.

Вафин подчеркнул, что сегментация не бывает раз и навсегда заданной: при изменении обстоятельств приоритеты сотрудников меняются. Поэтому руководителям важно формировать «портфель» стимулов — от финансовых до карьерных и проектных — и гибко сочетать их в зависимости от ситуации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.