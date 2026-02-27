Стало известно, почему россияне заводят котят

1 марта в России отмечают День кошек. Ветеринарные врачи Центра изучения питания и благополучия животных выяснили, как и для чего россияне берут в дом котят, с какими опасениями сталкиваются, как ухаживают и чем кормят своих питомцев, сообщает пресс-служба центра.

Согласно данным Всероссийской переписи домашних животных, у россиян живет 49 млн кошек, причем большинство владельцев берет в семью не взрослых питомцев, а совсем еще малышей.

В онлайн-опросе приняли участие около 4 тыс. человек. Также учитывались данные из 650 дневников домашнего кормления.

С чего начинается жизнь котенка в новом доме?

Большинство кошек попадают в семью в юном возрасте: 88% респондентов приобретают котят, которым обычно не исполнилось и трех месяцев. Решение принимается быстро: 20% владельцев обдумывали его менее двух недель, а 39% сделали этот шаг спонтанно.

Только 5% участников опроса взяли питомца для борьбы с мышами. Гораздо чаще (в 72% случаев) причиной становится эмоциональный аспект. Кошек заводят из-за любви к ним (23%), желания иметь домашнего любимца (19%) или по просьбе детей (12%).

Десятая часть опрошенных решила забрать котенка с улицы или подумала, что жизнь с кошкой будет более насыщенной (10% и 9%). Некоторые стремятся обрести компаньона, чтобы не чувствовать себя одиноко (4%), заботиться о ком-то (3%) или создать уют (4%). Котята чаще всего появляются в домах через знакомых (33%), приобретаются в интернете, у заводчиков или в магазинах (23%), а также находятся на улице (20%).

Что волнует будущих владельцев?

Так, 34% опрошенных волнуются о возможном повреждении мебели, 25% — о появлении запаха в квартире или доме, 20% — о сложностях с путешествиями, а 16% — о стоимости корма. При этом каждый пятый респондент (19%) отметил, что переживал о возможных проблемах с его здоровьем.

Как россияне кормят котят?

В первые месяцы после появления котенка в доме 39% хозяев волнуются о правильности выбора рациона. Большинство из них (91%) предпочитают кормить питомца готовым кормом, из которых 82% выбирают специализированный корм для котят. Респонденты считают, что такой корм отличается от взрослого рациона благодаря своему составу: он содержит больше веществ, необходимых для растущего организма. Среди ключевых компонентов выделяют витамины и минералы для укрепления иммунитета (64%), кальций для развития костей и зубов (59%) и высокое содержание белка для формирования мышц (58%).

Чем более «по-семейному» в обществе относятся к питомцам, тем популярнее становятся лакомства. Так, 38% опрошенных регулярно угощают своих котят лакомствами, чтобы порадовать их. Интересно, что некоторые владельцы специально балуют своих любимцев вкусностями по особым случаям: на Новый год, в день рождения кошки, в дни рождения членов семьи и, конечно, в День кошек.

Что является самым важным в уходе?

Регулярные осмотры котенка — не менее важная часть ухода. Владельцы малышей уделяют этому вопросу больше внимания, чем хозяева взрослых животных. Так, 26% респондентов с котятами посещают ветеринарных врачей не реже, чем раз в 3 месяца — в то время как 43% хозяев взрослых кошек делают это в среднем раз в год.

«Когда котенку исполняется 2-2,5 месяца, настает время первой вакцинации. В этом возрасте его прививают от всех основных заболеваний из обязательного списка, за исключением бешенства. Через 3-4 недели нужна ревакцинация: она помогает усилить защиту и сформировать достаточный уровень антител», — отметил соучредитель Национальной ассоциации медицины кошек Эдвард Вольф.

Ветеринар добавил, что именно во время повторного визита прививают от бешенства — но не раньше, чем котенку исполнится 3 месяца. Ветеринарный врач составляет индивидуальный график вакцинации, а регулярные осмотры, своевременные прививки и обработка от паразитов — ключевые меры для поддержания здоровья вашего питомца на протяжении всей его жизни.

