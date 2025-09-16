Стало известно о пяти крупнейших мошенничествах в Подмосковье за август

Жертвой мошенников может стать даже очень осторожный человек. Ведь каждый день злоумышленники придумывают все новые и новые схемы для обмана граждан. Наиболее уязвимыми являются пенсионеры, так как они более доверчивы и порой не всегда могут безэмоционально отреагировать на звонок от «сотрудника ФСБ», сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

В августе жители Подмосковья неоднократно становились жертвами мошеннических схем. Злоумышленники использовали хитроумные уловки, представляясь сотрудниками правоохранительных или государственных органов.

В Балашихе злоумышленники обманули пенсионерку на 17 285 046 рублей

Две недели мошенники звонили пенсионерке в различные мессенджеры. Они представлялись сотрудниками Почты России, Росфинмониторинга, Роскомнадзора, ФСБ и даже Центрального Банка. Сменив несколько «масок» и расположив женщину к себе, им удалось убедить ее снять деньги со всех счетов, оформить кредит и перевести всю сумму на их счет.

Индивидуальный предприниматель из Одинцова потерял 16 463 535 рублей

Мошенники на протяжении месяца звонили женщине в мессенджере с неизвестного номера. В первый раз собеседник представился сотрудником Госуслуг, затем сотрудником Росфинмониторинга, а в конце — сотрудником ФСБ России. Женщина попала под влияние злоумышленников и сняла со своего счета все деньги, взяла кредит и перевела 3 599 320 рублей на счет мошенников. На этом они не остановились и убедили женщину передать курьеру еще и наличные средства: 6 500 000 рублей и 80 000 долларов США.

Пенсионерка из Мытищ стала жертвой обмана, потеряв 13 710 255 рублей

Почти 3 месяца на мобильный телефон пенсионерки звонили «сотрудники» ФСБ России и Росфинмониторинга, «обеспокоенные» сохранностью ее сбережений. Собеседники убедили женщину в том, что мошенники хотят украсть все ее деньги, поэтому их необходимо обналичить и передать уполномоченному сотруднику. Пенсионерка выполнила их указания и передала деньги неизвестному на «сохранение».

В Орехово-Зуеве сотрудница одного из предприятий отдала мошенникам 12 257 000 рублей

Мошенники звонили женщине в мессенджерах на протяжении целого месяца и убеждали в том, что деньги на ее счетах находятся в опасности. Аферисты представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ России. Втираясь в доверие, они настойчиво утверждали, что все средства необходимо срочно снять со счетов и передать их «доверенному лицу».

Мошенники обманули жительницу Красногорска на 11 860 000 рублей, представившись сотрудниками «Канала имени Москвы»

Около месяца мошенники звонили жительнице подмосковного Красногорска в мессенджере, представляясь сотрудниками ФГБУ «Канал имени Москвы», ФСБ России, полиции и Центрального Банка. Злоупотребив ее доверием, мошенники убедили женщину оформить несколько кредитов и перевести все деньги на предоставленный злоумышленниками счет.

Случаи необычной маскировки мошенников были зафиксированы в Дмитрове, Серпухове и Раменском. Там злоумышленники представлялись сотрудниками службы по установке домофона, юридической компании и профессиональными криптотрейдерами.

По всем указанным случаям возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Главное управление региональной безопасности рекомендует жителям региона сразу прекращать разговор, если незнакомые собеседники затрагивают тему ваших личных сбережений, угрожают потерей средств и просят назвать какие-либо конфиденциальные данные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.