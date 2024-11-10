Стало известно о крупном долге солистки группы Artik & Asti перед налоговой

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России более 1,5 млн рублей. В последнее время у музыкального коллектива не лучшие времена, сообщает SHOT .

Налоговая выставила счет 31-летней исполнительнице в 1 587 235 рублей. При этом у группы лишь 1 концерт до конца текущего года. При этом корпоративы расписаны до конца декабря. Стоимость 45-минутного выступления Севиль обойдется в 6 млн рублей.

В райдере у Artik & Asti 60 тыс. рублей суточных на всю команду; бутылка виски Macallan объемом 0,7 литра и бутылка шампанского Moët & Chandon; мясная, сырная и фруктовая нарезки; ассорти ягод, а также вода, кола и энергетики.

Жить музыканты хотят в отелях высокого уровня, таких как Radisson, Mariott, Holiday Inn, Mercure или Hilton. При этом водителю, который доставляет артистов в гостиницу, запрещено не только курить, но и включать музыку группы Artik & Asti.

Кроме того, в случае задержки выхода артиста на сцену по вине организатора, последнему придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей за каждую минуту задержки.