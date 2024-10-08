Стало известно о «хорошем турецком подарке» Путину по загадочной стоимости

Президент РФ Владимир Путин получил подарок от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю своего 72-летия. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, главе государства вручили «хороший турецкий подарок», сообщает kp.ru .

В Кремле отметили, что Эрдоган намеренно прислал главе России праздничный подарок перед тем, как созвониться с ним.

Ушаков также добавил, что презент от лидера Турции стоил «чуть побольше» 3 тыс. рублей — именно на такую сумму российские госслужащие могут получать подарки.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. С днем рождения российского лидера поздравляли его международные коллеги, в том числе глава Северной Кореи Ким Чен Ын. В поздравительной телеграмме лидер КНДР также заявил, что северокорейцы поддерживают «справедливое дело российской армии и народа».