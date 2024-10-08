Лидер КНДР поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и предложил продолжить укреплять сотрудничество между РФ и Северной Кореей, сообщает RT .

«Позвольте мне поздравить вас с днем рождения здесь, в Пхеньяне, вместе с моими друзьями и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе», — заявил северокорейский лидер.

Также Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает «справедливое дело российской армии и народа», передает ЦТАК.

Владимир Путин 7 октября отметил свое 72-летие. В личный праздник он получал поздравления не только со всей страны, но и от всего мира. Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил российского лидера в телефонном разговоре, а премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил теплые слова, адресованные Путину, на своем официальном сайте.