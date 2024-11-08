Стало известно, насколько опасны сбежавшие из лаборатории в США обезьяны
Полиция США: 40 сбежавших из американской лаборатории обезьян не переносят вирус
На 40 обезьянах, которые сбежали из американской исследовательской лаборатории 7 ноября, не проводили тесты. Они не переносят вирусы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление департамента полиции города Йемасси.
Оказавшиеся на улицах обезьяны восприимчивы. Их легко напугать.
Сбежали, преимущественно, самки обезьян. Масса их тела составляет примерно три килограмма.
Генеральный директор лаборатории рассказал, что млекопитающие сбежали, поскольку охранник не закрыл двери. Таким образом, побег произошел из-за человеческой ошибки.
Ранее сообщалось, что правоохранители ищут беглых обезьян. Для этого они используют тепловизоры и ловушки.