40 подопытных обезьян сбежали из секретной лаборатории в США

Американская полиция охотится на 40 обезьян, которые сбежали из исследовательского центра в округе Бофорт в Южной Каролине. Приматы выбрались из лаборатории компании, которая предоставляет «продукцию из нечеловекообразных приматов», а также услуги по проведению биологических исследований, сообщает телеканал NBC .

Правоохранители охотятся на беглых обезьян с применением тепловизионных камер и ловушек. Местных жителей призвали закрыть окна и двери и ни в коем случае не взаимодействовать с животными при встрече. Всех, кто увидит обезьян, просят звонить по номеру 911.

Компания, которая проводила опыты над беглыми приматами, заявляет, представляет собой один из крупнейших центров по исследованию нечеловекообразных приматов. Его создали специально для живущих в США обезьян.

Порода бежавших обезьян не уточняется, однако на сайте организации говорится, что они проводят опыты над капуцинами и макаками.